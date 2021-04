Dzielnicowi z Koronowa zdążyli na czas Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjanci z Koronowa uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie skacząc z wiaduktu w Buszkowie. Podjęte, w ostatniej chwili, przez patrol czynności pozwoliły uratować mu życie. 43-latek trafił do szpitala.

Wczoraj (25.04.2021) około godz. 13:40 dyżurny komisariatu w Koronowie przyjął zgłoszenie z prośbą o interwencję w związku z podejrzeniem próby samobójczej. Pilnie skierowany w rejon wiaduktu kolejowego w miejscowości Buszkowo został patrol dzielnicowych.

Policjanci, dojeżdżając we wskazane miejsce zauważyli mężczyznę stojącego na wiadukcie. Kiedy policjanci tam weszli zobaczyli, jak ten kurczowo trzyma się barierki. Na ich widok zaczął krzyczeć, że nie ma po co żyć. Dzielnicowi zaczęli z nim rozmawiać, próbując odwieźć od jego zamiarów. Wykorzystując fakt, że desperat zaczął z nimi rozmawiać, wyjawiając powód swojej decyzji, policjanci wykorzystali to na podejście do niego na odległość umożliwiającą uchwycenie go za ręce i odciągnięcie od barierki. 43-latek został przez policjantów sprowadzony z wiaduktu i otoczony przez nich opieką do czasu przyjazdu, wezwanej na miejsce, karetki pogotowia. Decyzją medyków bydgoszczanin został zabrany do szpitala.

Szybko i zdecydowanie podjęte przez funkcjonariuszy działania i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)