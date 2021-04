Komendanci podziękowali za pomoc w ustaleniu podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłym tygodniu szefowie sochaczewskiej komendy spotkali się z mieszkańcem powiatu sochaczewskiego, który pomógł w ustaleniu osoby podejrzanej o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło na początku kwietnia w Przęsławicach. Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie wręczył również podziękowania za pomoc od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona.

Na początku kwietnia br. w Przęsławicach doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierowca pojazdu marki Infiniti uderzył w wózek dziecięcy, w którym była przewożona kilkunastomiesięczna dziewczynka. Kierujący suvem nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia.

Zaraz po zdarzeniu Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie ogłosił alarm dla policjantów, którzy przez kilkanaście godzin szukali samochodu i kierowcy, który doprowadził do wypadku. Funkcjonariusze zwrócili się o pomoc do osób, których kamery monitoringu lub z videorejestratorów mogły przyczynić się do ustalenia podejrzewanego.

Jedną z osób, które odpowiedziały na apel policjantów, był mieszkaniec gminy Brochów. Gdy mężczyzna mijał pojazd, który brał udział w zdarzeniu nie wiedział jeszcze o wypadku w Przęsławicach. Gdy dotarły do niego tragiczne informacje, natychmiast zabezpieczył nagranie i przyniósł je do sochaczewskiej komendy. Dzięki jego wzorowej postawie, funkcjonariusze dotarli do 61-letniego mieszkańca Warszawy i zatrzymali go. Do sprawy został zabezpieczony także samochód, którym mężczyzna poruszał się w chwili zdarzenia. Tego samego dnia w Prokuraturze Rejonowej zatrzymany usłyszał zarzut. Sąd po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym postanowił tymczasowo aresztować 61-latka na okres trzech miesięcy.

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański i jego zastępca podinsp. Marek Jabłoński spotkali się z mieszkańcem gminy Brochów, by osobiście podziękować mężczyźnie za pomoc w ustaleniu osoby podejrzanej o spowodowanie wypadku. Na jego ręce złożyli również podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona.

(KWP w Radomiu / mw)