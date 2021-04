Policjanci szybko ustalili odpowiedzialnych za napad. Podziękowania przekazało kierownictwo sieci sklepów Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W lutym gorzowscy policjanci szybko ustalili i zatrzymali trójkę napastników, którzy odpowiedzialni byli za napad na jeden ze sklepów sieci handlowych w Wawrowie. Teraz słowa podziękowania na ręce szefa lubuskich stróżów prawa złożył wiceprezes tej spółki, zachwalając profesjonalne działania policjantów kryminalnych.

Zdarzenie miało miejsce 1 lutego br. w Wawrowie. Do jednego ze sklepów wszedł mężczyznę, który w masce i z nożem, groził pracownikom i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał kilkaset złotych, alkohol, papierosy i uciekł. Szybko ruszyły intensywne działania poszukiwawcze, a informacja o zdarzeniu i rysopis trafiły do policjantów, którzy pełnili służbę. Na miejscu pracowali śledczy z technikiem, by zebrać jak najwięcej dowodów. Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać całe zdarzenie. O sprawie pisaliśmy w materiale Wszedł w masce, groził nożem. Trzy osoby zatrzymane po napadzie

Z pracy operacyjnej i śledczej policjantów wynikało, że w zdarzeniu udział brały także inne osoby, które były niedaleko od miejsca napadu. Funkcjonariusze ustalili personalia, kwestią czasu było ich zatrzymanie. Policjanci Kryminalni przez kolejne dni pracowali nad ustaleniem podejrzanego. Po działaniach operacyjnych i ustaleniach ostatecznie trzy osoby związane z tym napadem usłyszały zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące pod zarzutem rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

W poniedziałek (26 kwietnia br.) Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim odwiedził Konsultant do spraw Bezpieczeństwa w Dziale Ochrony zarządu sieci tych sklepów z Poznania, Pan Arkadiusz Skrzypczak. W imieniu wiceprezesa zarządu na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Jarosława Pasterskiego złożył podziękowania. W nich mowa o wdzięczności, szacunku i uznaniu do czynności operacyjnych i śledczych przeprowadzonych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki temu możliwe było szybkie ustalenie i zatrzymanie napastników. Jak podkreślił pełnomocnik, takie działania jeszcze bardziej uwiarygadniają skuteczną służbę Policji.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)