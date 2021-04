Policjanci przerwali nielegalną imprezę w centrum Jaworzna Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotnią noc policjanci interweniowali w lokalu mieszczącym się w centrum Jaworzna, który pomimo zakazu był otwarty. Właściciel zdecydował się na zorganizowanie imprezy wbrew obowiązującym przepisom. Mundurowi wylegitymowali 69 uczestników wydarzenia i zatrzymali 1 osobę.

W sobotę, 24.04.2021 r., około 22.30, policjanci z jaworznickiej komendy wspólnie z mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach interweniowali w lokalu mieszczącym się w centrum miasta, który był otwarty pomimo zakazu. Okazało się, że w środku tańczyło na parkiecie kilkadziesiąt osób bez zachowania odpowiedniego dystansu i bez maseczek. Mundurowi wylegitymowali 69 uczestników imprezy. 41 osobom, które naruszyły obowiązek zakrywania ust i nosa, policjanci wręczyli mandaty karne, a wobec 24 sporządzono dokumentację, która będzie podstawą do skierowania do sądu wniosku o ukaranie. Podczas legitymowania obecny na miejscu pies, szkolony do wykrywania narkotyków, podszedł do jednego z mężczyzn i wskazał go jako osobę, która może posiadać narkotyki. Podczas kontroli okazało się, że 37-letni mieszkaniec Jaworzna posiadał przy sobie mefedron. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie.

Po wykonanych czynnościach uczestnicy imprezy opuścili miejsce spotkania, a właściciel zamknął lokal. Z przeprowadzonej kontroli śledczy sporządzili dokumentację procesową oraz zabezpieczyli dowody, które pozwolą na wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które nie zastosowały się do obowiązujących przepisów. Obecni na miejscu pracownicy Sanepidu i Krajowej Administracji Skarbowej wykonali czynności w ramach swoich kompetencji. W zabezpieczeniu brało udział 60 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz OPP w Katowicach.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb sanitarnych i zaleceń przekazywanych nam przez rząd. Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, jest dla nas wszystkich trudna. Tylko rozsądek i podporządkowanie się zaleceniom pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się panującego wirusa.

(KWP w Katowicach / mw)