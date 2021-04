Policjant na urlopie zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego z Łomży, będący na urlopie, zauważył w centrum miasta mężczyznę, którego zachowanie wskazywało, że ma coś do ukrycia. Jego przypuszczenia potwierdziły się, mężczyzna chwilę wcześniej ukradł perfumy w sklepie. 22-latek został zatrzymany, a skradziony towar wrócił do sklepu.

Wczoraj (27.04.2021) po godz. 19.00, dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży perfum, w jednej z drogerii w centrum Łomży. Policjanci z patrolówki ustalili, w co ubrany był mężczyzna, jak wyglądał i zaczęli go szukać.

Będący na urlopie funkcjonariusz, który przypadkowo przejeżdżał pobliską drogą zwrócił uwagę na mężczyznę, który dziwnie się zachowywał. Mężczyzna, idąc chodnikiem podbiegał i nerwowo oglądał się za siebie, jakby ktoś go gonił. Policjant postanowił sprawdzić, o co chodzi, zatrzymał samochód, podszedł do mężczyzny i zaczął z nim rozmawiać. Funkcjonariusz po chwili odebrał telefon od swoich kolegów, którzy widzieli go rozmawiającego z tym mężczyzną z daleka, a w dziwnie zachowującym się młodym człowieku rozpoznali sprawcę kradzieży. Wtedy policjant zatrzymał swojego rozmówcę. W trakcie dalszych czynności mundurowi znaleźli przy 22-latku skradzione perfumy.

Towar trafił ponownie na półki sklepu, a mieszkaniec powiatu ostrołęckiego będzie odpowiadał przed sądem. Za wykroczenie, którego się dopuścił grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

(KWP w Białymstoku / kp)