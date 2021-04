Policjanci zatrzymali złodziei działających metodą "na kolec" Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców Mazowsza podejrzanych o działanie metodą „na kolec”. Mężczyźni najpierw przebijali opony w samochodach, a następnie wykorzystując moment wymiany koła, kradli cenne przedmioty z wnętrza pojazdów. Ich łupem padły między innymi dokumenty tożsamości, karty bankomatowe oraz pieniądze o łącznej wartości ponad 5 tysięcy złotych. 45 i 46-latek usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Łomżyńscy kryminalni zatrzymali dwóch podejrzanych o działanie metodą "na kolec". Do tych zdarzeń dochodziło od połowy grudnia 2020 roku do 19 lutego 2021 roku w Łomży i Suwałkach. Mężczyźni najczęściej działali na sklepowych parkingach. Najpierw w zaparkowanym samochodzie przebijali oponę i już nie spuszczali jego właściciela z oczu. Kiedy ten zorientował się, że „złapał gumę”, wykorzystywali moment wymiany koła i kradli wartościowe przedmioty z wnętrza pojazdu. Łupem mężczyzn padły między innymi dokumenty tożsamości, dowody rejestracyjne samochodów, karty bankomatowe i gotówka o łącznej wartości ponad 5 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą łomżyńscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Mazowsza podejrzanych o cztery takie zdarzenia. 45 i 46-latek zostali zatrzymani w sobotę w swoich mieszkaniach. Następnego dnia usłyszeli między innymi cztery zarzuty kradzieży, w tym starszy z mężczyzn w warunkach recydywy. Decyzją sądu mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Zgodnie z Kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

(KWP w Białymstoku / kp)