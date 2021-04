Internetowa zbiórka pieniędzy miała pomóc rodzinie poszkodowanej w pożarze. Niestety okazała się fikcyjna Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z fałszywej zbiórki charytatywnej zebrał ponad 54 tysiące złotych. Okazało się, że nawet złotówka z tej kwoty nie trafiła na konto potrzebującej rodziny. Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji zatrzymali oszusta, który w Internecie założył fikcyjną zbiórkę, z której pieniądze miały trafić dla rodziny poszkodowanej w pożarze. 33-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Cyberprzestępczością ustalili, że jeden z mieszkańców Szczecina może organizować fałszywe zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Według wiedzy funkcjonariuszy, którzy zajęli się sprawą, 33-letni mężczyzna miał wyszukiwać prawdziwe zbiórki pieniędzy, między innymi na chore dzieci, a następnie kopiować materiały i wykorzystywać je do tworzenia własnych stron internetowych, na których ogłaszał fałszywe zbiórki pieniędzy. Mężczyzna tworzył nowe strony internetowe poświęcone zbiórkom pieniędzy bardzo profesjonalnie, uniemożliwiając ich rozpoznanie.

Stołeczni policjanci ustalili, że od marca do kwietnia tego roku, mężczyzna założył w Internecie fikcyjną zbiórkę charytatywną, z której pieniądze miały rzekomo trafić do rodziny poszkodowanej w pożarze, do którego doszło w marcu 2021 r. w województwie zachodniopomorskim. 33-latek, po założeniu fałszywej strony, e-mailowo rozsyłał prośby o wpłacanie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.

W ten sposób dotarł do osób, które chciały pomóc poszkodowanej rodzinie i wpłaciły na konto w sumie ponad 54 tysiące złotych, nie zdając sobie sprawy, że przekazują pieniądze oszustowi.

Policjanci, współpracując z CERT Polska ustalili też, że to nie jedyna fałszywa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez 33-latka. Jak się okazało, w latach 2019-2021 mężczyzna założył 19 podobnych zbiórek pieniędzy, z których uczynił sobie stałe źródło utrzymania. W powyższych przestępstwach, jak ustalili śledczy, jest już kilkaset pokrzywdzonych osób.

Mężczyzna w tej jednej sprawie usłyszał już zarzut oszustwa i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. W najbliższym czasie mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty w podobnych sprawach.

(KSP / kp)