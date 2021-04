Potrącił policjantkę, staranował radiowóz - nietrzeźwy uciekinier zatrzymany

Policjanci z Kamiennej Góry 25 kwietnia br.wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Lubawce zatrzymali 43-latka, który chwilę wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec mundurowym. W trakcie ucieczki skrajnie nieodpowiedzialny kierujący potracił interweniującą policjantkę, staranował radiowóz i niemal wjechał autem do rzeki. Szybko okazało się, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, był poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności, a w bagażniku przewoził swojego psa, którego z poważnej opresji uratowali stróże prawa. Zatrzymany usłyszał zarzuty w tej sprawie i grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.