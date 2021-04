Wyrazy wdzięczności motywują i „dodają skrzydeł” Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci codziennie służą obywatelom. Podejmują tysiące interwencji, nierzadko ratują życie. Najlepszym podziękowaniem za codzienną służbę są wyrazy uznania, które docierają do policjantów. W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie dotarły trzy bardzo miłe pisma.

Policjanci nie czekają zwykle na dowody uznania za swoją codzienną pracę. Choć służba społeczeństwu nie jest łatwa i czasem wymaga wielu wyrzeczeń, funkcjonariusze wiedzą, na czym polega jej etos i zdają sobie sprawę, że obowiązuje on także po zdjęciu munduru.

Często stając w środku konfliktu dwóch stron, policjanci narażeni są na niechęć i brak zrozumienia dla wykonywanych przez siebie obowiązków. Mimo to codziennie podejmują tysiące interwencji i pomagają, nierzadko ratując życie i zdrowie obywateli.

Ponieważ to im służą, najlepszą nagrodą są wyrazy uznania, przekazane właśnie przez tych, dla których codziennie zakładają mundur.

Do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie dotarły w ostatnim czasie trzy bardzo miłe pisma, wyrażające wdzięczność za podejmowane przez policjantów interwencje.

Pierwsze przez ręce Pani Komendant przekazuje podziękowania za pomoc, której udzielili obywatelom Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinspektor Krzysztof Rakowski i Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego lipnowskiej jednostki aspirant Wojciech Piotrowski. Funkcjonariusze nie zawahali się udzielić pomocy potrzebującym w trudnej sytuacji. Drugie podziękowania skierowane są do dzielnicowego Posterunku Policji w Skępem aspiranta sztabowego Jarosława Zalewskiego, który podjął czynności służbowe, mimo, że w czasie zdarzenia nie był na służbie i policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego starszej posterunkowej Zuzanny Hawryszczuk i sierżanta Arkadiusza Górczyńskiego, którzy finalnie zatrzymali sprawcę. W trzecim obywatel dziękuje za zaangażowanie i odzyskanie mienia policjantom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego lipnowskiej jednostki.

Takie wyrazy wdzięczności cieszą i motywują do dalszej służby.

Dziękujemy, że pamiętacie o naszej codziennej służbie dla Was.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

