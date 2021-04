Policyjny pościg za nietrzeźwym kierującym na ulicach Wrocławia

W sobotę rano na terenie Grabiszynka wrocławscy policjanci podjęli pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, ponieważ jechał od prawej do lewej krawędzi jezdni. Ostatecznie nie zapanował nad pojazdem i swoją ucieczkę zakończył uderzając w słup. Desperat miał ponad 1 promil alkoholu w swoim organizmie. Teraz stanie przed sądem i grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.