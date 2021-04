UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW Data publikacji 27.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas drugiego przyjęcia w tym roku, do garnizonu małopolskiego przyjęto 79 nowych policjantów. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ślubowanie złożyło 17 z nich. Pozostali funkcjonariusze ze względu na stan epidemiologiczny, ślubowali w jednostkach macierzystych.

27 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Wśród zaproszonych gości byli Wicewojewoda Małopolski pan Ryszard Pagacz i Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa.

Ślubowanie od 17 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie, odebrał Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster. Pozostałe 62 osoby, które zostały przyjęte do służby od 20 kwietnia 2021 r. ślubowały w swoich jednostkach macierzystych. Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie każdemu z nowych policjantów wręczył identyfikatory służbowe i pogratulował wyboru zawodu. Pan wicewojewoda również gratulował ślubującym i wręczał im zasady etyki zawodowej.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 17 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska także 18 nowych funkcjonariuszy. 9 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska 3 funkcjonariuszy. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zostanie przydzielonych 4 policjantów, do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przydzielonych zostanie 5 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie dostaną po 3 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem dostaną po 2 nowych funkcjonariuszy. Do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zostanie przydzielony 1 policjant.

Podczas dzisiejszej uroczystości, po uroczystym ślubowaniu nastąpiło także wręczenie kilku odznaczeń dla zasłużonych policjantów i cywili z komendy wojewódzkiej i jednostek podległych.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. Pogratulował wyboru nowym policjantom i życzył każdemu z nich powodzenia „w ciężkiej służbie, ale dającej ogromną satysfakcję w przyszłości”. Życzył młodym adeptom sukcesów na miarę funkcjonariuszy odznaczonych dziś medalami. Podkreślił jak ważne są słowa roty ślubowania, że jest to ogromne zobowiązanie wobec obywateli i Państwa.

Wicewojewoda pogratulował młodym policjantom. Zwrócił uwagę na to, jak ciężkim powołaniem jest służba policyjna, jest to wielkie wyzwanie. Adepci nie mogą zapominać o tym, że mają obowiązek służyć obywatelom, dbać o ich bezpieczeństwo ale także dbać o przestrzeganie porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Podziękował również odznaczonym funkcjonariuszom za ich wieloletnią służbę.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: strona rekrutacji*. Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.