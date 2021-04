Rozbity gang ma na swoim koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz akcyzowe, popełnione w Polsce i w Niderlandach Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Likwidacja 2 fabryk papierosów, przejęcie ponad 115 ton tytoniu, blisko 5,5 mln szt. papierosów, maszyny służące do ich produkcji, broń i inne rzeczy, to efekt międzynarodowych działań CBŚP, KAS, Europolu i FIOD. W Królestwie Niderlandów zatrzymano 21 osób, a w Polsce 9 podejrzanych. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach, na którego wniosek 7 osób tymczasowo aresztowano.

Ogromne przedsięwzięcie było realizowane przez wiele miesięcy przez funkcjonariuszy z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (Krajowa Administracja Skarbowa), przy współpracy z Europolem i holenderską służbą FIOD. Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o przestępstwa o charakterze rozbójniczym oraz organizowanie nielegalnych fabryk papierosów jest prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według wstępnych szacunków w wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości ponad 52 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang działał nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej.

Pierwsze uderzenie nastąpiło pod koniec marca na terenie Królestwa Niderlandów. Wówczas to, dzięki współpracy śląskiego CBŚP z miejscowymi służbami i za pośrednictwem Europolu, zatrzymano 21 osób, obywateli Polski i Ukrainy. Podczas akcji służby niderlandzkie zlikwidowały 2 fabryki papierosów, przejmując maszyny służące do ich produkcji. Zabezpieczono łącznie ponad 61 ton tytoniu, blisko 5,5 mln szt. papierosów z naniesionym znakiem towarowym jednej ze znanych marek tytoniowych oraz przejęto 800 kg tytoniu do fajki wodnej.

Działania były prowadzone także na terenie Polski, w ich wyniku zatrzymano 9 podejrzanych. W województwie śląskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim policjanci CBŚP, funkcjonariusze łódzkiej KAS oraz przedstawiciele Europolu przeszukali kilkadziesiąt miejsc. W efekcie znaleziono i zabezpieczono łącznie 54 tony tytoniu (tylko w ostatnim czasie przejęto ponad 27 ton) oraz kilkadziesiąt maszyn stanowiących części składowe do tworzenia linii produkcyjnych papierosów. W trakcie działań przejęto również broń palną oraz 2 ręczne miotacze gazu. Funkcjonariusze zabezpieczyli także przedmioty przypominające umundurowanie i wyposażenie policyjne, urządzenia do komunikacji radiowej oraz zagłuszarki sygnałów.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy karnoskarbowe. Niektórzy z podejrzanych usłyszeli także zarzuty dotyczące wymuszenia rozbójniczego, rozboju, pozbawienia wolności, zmuszenia do określonego zachowania czy pobicia. Wobec 7 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 2 kolejnych dozór Policji.

Materiał foto i video: CBŚP, KAS i Europol

