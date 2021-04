Żywieccy policjanci wsparli zbiórkę dla Antosia Radło Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żywca wsparli zbiórkę dla Antosia Radło, który jest synem policjanta z Siemianowic Śląskich. Na ten cel przeznaczyli „paczkę pełną bezpieczeństwa”, której zawartość można wylicytować na zbiórce zainicjowanej przez podkomisarza Tomasza Dziergę – wykładowcę ze Szkoły Policji w Katowicach. Zakup gadżetów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Jeleśni. Zachęcamy wszystkich do udziału w licytacji i wsparciu małego bohatera Antosia w jego walce o zdrowie.

Antoś ma 4 lata i jest synem policjanta z Siemianowic Śląskich. Jest wesołym i dzielnym chłopczykiem. Niestety od urodzenia zmaga się z różnego rodzaju zaburzeniami, które wymagają od niego ciągłych ćwiczeń i rehabilitacji. Mimo to Antoś i jego rodzice nie tracą nadziei i każdego dnia walczą o dzieciństwo chłopczyka. Niestety sprzęt potrzebny do ćwiczeń i wizyty u specjalistów są bardzo kosztowne.

Aby wspomóc zbiórkę na leczenie Antosia podkomisarz Tomasz Dzierga, który na co dzień jest wykładowcą w Szkole Policji w Katowicach, rozpoczął inicjatywę, organizując wyjazd rowerowy z Siemianowic Śląskich do Madrytu. Wyprawa rowerowa rozpocznie się 28 maja i w założeniu ma trwać do 19 czerwca. Pomysłodawca ma do przebycia 3445 km. Początkowym założeniem zbiórki było zebranie kwoty 3445 zł, czyli złotówki za każdy przejechany kilometr drogi. Aby zebrać tę kwotę, policjant zaangażował do akcji różne podmioty i instytucje, które przekazały na licytację różnego rodzaju rzeczy i usługi.

Żywieccy policjanci dołączyli się do tej szczytnej inicjatywy i przekazali na ten cel paczkę pełną gadżetów, przedmiotów i elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Paczka dotarła już do katowickiej szkoły Policji i przedmioty trafiły na licytację. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Jeleśni. Dzięki zaangażowaniu wielu osób wartość zbiórki przekroczyła już oczekiwane założenia. Niemniej Antoś nadal potrzebuje pomocy, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, której link zamieszczamy poniżej.

Link do zbiórki i licytacji: https://zrzutka.pl/c337my

(KWP w Katowicach / mw)