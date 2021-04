Policyjny pies Motor odnalazł zaginioną 65-latkę Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki sprawnie i skutecznie przeprowadzonej akcji poszukiwawczej z użyciem psa tropiącego, gorliccy policjanci odnaleźli zaginioną 65-latkę. Zaginięcie zgłosiła rodzina zaniepokojona o kobietę mającą poważne problemy zdrowotne. Do poszukiwań wykorzystano psa tropiącego. To właśnie „Motor” doprowadził mundurowych do zaginionej. Okazało się, że przebywała ona w jednej z gorlickich szkół, w której kiedyś pracowała.

W poniedziałek, 16.04.2021 r., kilka minut po godzinie 21:00, policjanci z gorlickiej komendy zostali powiadomieni o zaginięciu 65-latki. Kobieta miała wyjść z domu około południa i do godzin wieczornych nie powróciła. Niepokój rodziny był tym większy, że kobieta miała poważne problemy zdrowotne, które mogły zagrażać jej życiu. Natychmiast po przyjęciu informacji o zaginięciu i uzyskaniu rysopisu 65-latki rozpoczęto poszukiwania. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia seniorki, do poszukiwań skierowano niemal 40 gorlickich policjantów oraz przewodnika z psem tropiącym. Funkcjonariusze sprawdzanie terenu rozpoczęli od placówek handlowych, dworców, przystanków oraz ulic bezpośrednio przylegających do miejsca zamieszkania kobiety. Następnie sukcesywnie poszerzali teren poszukiwań. W poszukiwaniach niezastąpionym okazał się „Motor” - policyjny pies tropiący, który kilkanaście minut przed północą odnalazł kobietę w jednej z gorlickich szkół. Okazało się, że kobieta kiedyś w niej pracowała. Odnaleziona seniorka został przekazana pod opiekę rodzinie.

(KWP w Krakowie / mw)