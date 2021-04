Policjanci interweniowali, bo zauważyli ogień w kominie Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Namysłowa patrolując miasto zauważyli na jednym z osiedli unoszący się gęsty dym i ogień. Okazało się, że w jednym z budynków pali się komin. Funkcjonariusze natychmiast zaalarmowali straż pożarną i sami ruszyli z pomocą.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27.04.2021 r., po godzinie 20:00. Namysłowscy policjanci zauważyli ogień i gęsty dym, który wydobywał się z komina domu jednorodzinnego. Mundurowi natychmiast pobiegli na posesję ostrzec mieszkańców. Od razu na miejsce wezwali również straż pożarną. Wraz z gospodarzem domu udali się do piwnicy i wygasili piec. Następnie ewakuowali wszystkich domowników na zewnątrz.

Jak ustalili strażacy, zapaleniu uległa sadza zgromadzona w kominie, a jej pożar mógł zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców domu, a także spowodować znaczne straty materialne.

Uważajmy, przed nami jeszcze kilka chłodnych dni. Pamiętajmy o ostrożnym i właściwym korzystaniu z różnego rodzaju systemów grzewczych. Sprawdźmy, czy wykorzystywane przez nas piecie, kominki oraz inne źródła ciepła, są sprawne i właściwie podłączone do instalacji kominowych. Każda usterka w tych urządzeniach może doprowadzić do tragedii.

(KWP w Opolu mw)