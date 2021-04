Zatrzymani nastolatkowie za brutalne pobicie i kradzież Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu złotowskiego podejrzanych o brutalne pobicie i kradzież mienia należącego do 45-latka. Nieprzytomnego mężczyznę zostawili na polu w okolicach miejscowości Płosków. Pokrzywdzony w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Podejrzany 16-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, z kolei 19- latkowi grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Do brutalnego pobicia doszło w piątek 23 kwietnia br. około godz. 21.00 w rejonie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Płosków. 45-latek wybrał się z trójką kolegów na wieczorną przejażdżkę rowerową. Mieli do pokonania wspólnie zaplanowaną trasę, jednak w okolicach jeziora Zamza pokrzywdzony postanowił, że pojedzie trudniejszą trasą i spotkają się wszyscy pod jego domem. Kiedy jednak 45-latek pod swój dom nie dotarł, koledzy wspólnie z jego żoną rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

Bliscy, wykonując połączenia na telefon mężczyzny, znaleźli go kilkadziesiąt minut później, leżącego kilkaset metrów od wiaty rekreacyjnej w miejscowości Płosków. Koledzy i żona pokrzywdzonego przewieźli 45-latka do domu, powiadamiając w międzyczasie służby ratunkowe. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast pojechali pod dom mężczyzny. W rozmowie z żoną i jego kolegami ustalili prawdopodobny przebieg wydarzeń. Dodatkowo w trakcie zabierania pokrzywdzonego do karetki mężczyzna zdołał krótko opisać co się stało.

Mieszkaniec gminy Złotów został zabrany do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że jego stan jest poważny.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego złotowskiej jednostki przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i potencjalnych sprawców. Przesłuchali w tej sprawie świadków oraz sprawdzili zapisy kamer monitoringu znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pobicia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci służby kryminalnej ustalili, że grupka młodych osób na terenie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Płosków urządziła sobie spotkanie towarzyskie. W pewnym momencie dwóch sprawców napadło na mężczyznę przejeżdżającego nieopodal rowerem i dotkliwie go pobili. Na skutek zadawanych ciosów pokrzywdzony przewrócił się na rowerze i upadł na ziemię, wówczas agresywni nastolatkowie zaczęli go kopać po całym ciele. 45-latek na skutek zadawanych uderzeń stracił przytomność. Sprawcy ukradli mu smartwatcha i nieprzytomnego zostawili na polu.

Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu złotowskiego w wieku 16 i 19 lat podejrzanych o brutalną napaść i rozbój. Nieletni został już przesłuchany, teraz o jego dalszym losie zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich. 19-latek wczoraj usłyszał zarzut pobicia, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego oraz zarzut kradzieży z użyciem przemocy. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że sprawcy dokonali tego czynu bez powodu.

27 kwietnia br. na wniosek policji i Prokuratury Rejonowej w Złotowie 19-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Młodemu mieszkańcowi Złotowa grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)