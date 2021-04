Pomimo zakazu zbliżania napadł na byłą żonę

Tomaszowscy kryminalni zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który napadł na byłą żonę oraz pasierbicę. Miał sądowy zakaz zbliżania się do 49 i 27-latki. W ubiegłym roku wyszedł z więzienia za znęcanie. Pobił kobiety używając motyki i metalowej szufelki, a następnie zabrał byłej żonie pieniądze. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.