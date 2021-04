Miał ponad dwa promile alkoholu, próbował potrącić policjanta Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieodpowiedzialna kumulacja - kierujący seatem nie zatrzymał się do kontroli drogowej, chciał potrącić policjanta, nie posiadał uprawnień do kierowania i był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. 28-letni mężczyzna usłyszał zarzuty karne. Za swoje bezmyślne zachowanie odpowie przed sądem – grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałkowy wieczór (26 kwietnia br.) dyżurny nowosolskiej Policji otrzymał zgłoszenie od mieszkańca jednej z miejscowości w powiecie nowosolskim, o tym, że ktoś wtargnął mu do domu. Policjanci szybko pojechali pod wskazany w interwencji adres. Dojeżdżając na miejsce zauważyli, jak na widok radiowozu mężczyzna wybiega z posesji i wsiada do samochodu. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, by zatrzymać go do kontroli drogowej. Pojazd gwałtownie odjechał i zaczął uciekać w kierunku lasu. Policjanci prowadzili pościg za nim drogą szutrową, lecz ten pomimo sygnałów, nadal się nie zatrzymywał. W pewnym momencie funkcjonariusz ogniwa patrolowo - interwencyjnego wykorzystując sytuację, że nawierzchnia była nierówna z licznymi wybojami, wyskoczył z radiowozu, podbiegł do kierującego i w trakcie jazdy próbował otworzyć drzwi od jego pojazdu. Z uwagi na to, że były zamknięte policjant uderzał w szybę pałką służbową. Mężczyzna jednak nie reagował na wydane mu polecenia do zatrzymania się, przyspieszał i nadal uciekał, próbując przy tym potrącić policjanta. Policjant na szczęście spodziewał się takiego ruchu ze strony uciekiniera i odskoczył w bok. Pomimo uderzenia w bark, jakiego doznał, skutecznie wykorzystał tonfę i w efekcie szyba pękła. Funkcjonariusz otworzył drzwi od seata, w tym czasie drugi policjant również podbiegł do auta i obezwładnili mężczyznę. Wyczuli od niego silną woń alkoholu. W wyniku sprawdzenia funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna absolutnie nie powinien wsiadać za kierownicę, gdyż nie posiada on uprawnień do kierowania. Ponadto okazało się, że miał ponad dwa promile alkoholu w swoim organizmie. Seat został odholowany na koszt właściciela.

Z zatrzymanym przeprowadzono czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta, kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Teraz 28-latkowi za jego nieodpowiedzialne zachowanie grozi surowa kara, o wysokości której zadecyduje sąd. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)