Data publikacji 28.04.2021

77-latek liczył, że odziedziczy fortunę. Stracił wszystkie oszczędności

Prawie 35 milionów dolarów miał odziedziczyć po nieznanym krewnym 77-latek z Lublina. Z mężczyzną skontaktowali się oszuści, którzy poinformowali, że zmarł jego daleki kuzyn, który pozostawił po sobie ogromny spadek na koncie w Szanghaju. Mężczyzna by otrzymać pieniądze musiał założyć konto w hiszpańskim banku i tam przelać ponad 11 tysięcy złotych. Po pewnym czasie stracił dostęp do rachunku. Po raz kolejny ostrzegamy przed oszustami!

Wczoraj, 27.04.2021 r., policjanci z 7 komisariatu Policji zostali powiadomieni przez 77-latka o oszustwie. Mężczyzna oświadczył, że kilka miesięcy temu otrzymał e-maila z informacją, że zmarł jego daleki krewny. Kuzyn na koncie w Szanghaju miał pozostawić po sobie ogromny spadek w wysokości blisko 35 milionów dolarów. Mieszkaniec Lublina uznał, że wiadomość może być prawdziwa ponieważ w latach 60-tych jego krewny wyjechał do Niemiec i od tamtej pory nie mieli kontaktu. Sprawca podczas konwersacji polecił 77-latkowi założenie rachunku w hiszpańskim banku, gdzie miały zostać przelane pieniądze. 77-latek by otrzymać spadek musiał tylko zaksięgować na rachunku swoje oszczędności. W związku z tym mężczyzna przelał na konto ponad 11 tysięcy złotych. Gdy stracił dostęp do nowego rachunku zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Policjanci z Lublina poszukują sprawcy, jednocześnie apelują o ostrożność przy dokonywaniu jakichkolwiek transakcji internetowych. Pamiętajmy, że w sieci działa wielu oszustów, którzy czyhają na pieniądze innych. Zawsze przy realizacji przelewów należy dokładnie sprawdzić osobę, której zamierzamy przekazać oszczędności.

(KWP w Lublinie/ mw)