Dzielnicowy oddał swoje osocze. Ty też możesz uratować komuś życie!

Osocze ozdrowieńców to w czasach obecnej pandemii jeden z najważniejszych darów, dlatego też wałbrzyscy policjanci, którzy byli zarażeni koronawirusem Covid-19, co jakiś czas odwiedzają Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Wczoraj to właśnie jeden z dzielnicowych pierwszego komisariatu oddał ten drogocenny płyn. Pamiętaj, i Ty możesz uratować życie osób będących w potrzebie.