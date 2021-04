Policjanci ratowali mieszkańców płonącego domu Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku ratowali mieszkańców płonącego domu. Jeden był w czasie wolnym od służby i gdy zauważył zagrożenie, powiadomił służby. Na miejsce pierwsi dotarli jego koledzy z komisariatu. Wspólnie błyskawicznie zarządzili ewakuację lokatorów płonącego budynku, odłączyli prąd oraz zablokowali dopływ powietrza do pomieszczeń zagrożonych ogniem. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów, nikomu z mieszkańców płonącego budynku nic się nie stało.

W minioną sobotę (24.04.2021) policjanci z Komisariatu w Olsztynku z Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymali informację o pożarze budynku wielorodzinnego, do którego doszło na terenie Olsztynka. Osobą zawiadamiającą w tej sprawie był asp. szt. Dariusz Chmielewski, policjant Komisariatu Policji w Olsztynku, który tego dnia miał wolne od służby

Funkcjonariusze, którzy zostali wysłani na miejsce - asp. Krzysztof Kłos i asp. Radosław Ferszt - natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Sytuacja była poważna. Poddasze budynku pokryte było kłębami dymu, a miejscami przedostawał się ogień. Niezbędne było błyskawiczne rozpoznanie pod kątem ewakuacji potencjalnych osób, których zdrowie i życie mogło być zagrożone. Funkcjonariusze ewakuowali z budynku kilka osób. Jeden z mieszkańców próbował samodzielnie ugasić rozprzestrzeniający się na poddaszu ogień. Dopiero po kilku chwilach, 59-latek zdał sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna i za namową funkcjonariuszy opuścił niebezpieczne miejsce.

Do przyjazdu straży pożarnej policjanci - poza ewakuacją mieszkańców - odcięli od budynku główne źródło energii elektrycznej oraz pozamykali wszelkie okna prowadzące do płonącego budynku, ograniczając w ten sposób dopływ tlenu do ognia. Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, które skutecznie ugasiły pożar.

Dzięki natychmiastowej reakcji na zagrożenie i determinacji w działaniu, nie doszło do rozwinięcia się pożaru na budynki mieszkalne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów żadna z zagrożonych osób nie odniosła obrażeń.

Policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku nie po raz pierwszy wykazali się odwagą i determinacją w podobnych przypadkach. Bohaterską postawę asp. Krzysztofa Kłosa już wcześniej docenił sam Komendant Główny Policji, o czym pisaliśmy na naszej stronie: Olsztyn/Olsztynek: Oficer dyżurny komisariatu nagrodzony przez Komendanta Głównego Policji - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

(rp/tm)