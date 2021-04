Zaginiona 72-latka odnaleziona przez tarnowskich policjantów Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, późnym popołudniem do dyżurnego wpłynęła informacja ozaginięciu 72-letniej mieszkanki Tarnowca. Kobieta miał wyjść z domu około południa, a jej mąż pomimo poszukiwań na własną rękę, nie zdołał jej odnaleźć.

Niepokojącą informacją było również to, że ze względu na stan zdrowia kobieta wymagała opieki. Zbliżający się wieczór i zapowiedzi niskich temperatur powodowały, że rozpoczął się wyścig z czasem. Komendant komisariatu Tarnów - Centrum gdzie trafiło zgłoszenie, podjął decyzję o mobilizacji wszystkich policjantów, by w jak najkrótszym czasie odnaleźć zaginioną. Posiadany rysopis został przekazany wszystkim patrolom, które w tym czasie pełniły służbę. Do domu zaginionej wysłano przewodników psów służbowych oraz rozpoczęto sprawdzanie miejsc, w których kobieta mogła się zatrzymać. Działania tarnowskich policjantów zostały zakończone przed godziną 20.00. Zaginiona seniorka została odnaleziona u siostry w Tarnowie, dokąd udała się pieszo. Tę noc spędziła bezpiecznie wraz z siostrą w domu.

(KWP w Krakowie / kp)