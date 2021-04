Zatrzymani za kradzieże i paserstwo Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali 4 osoby podejrzane o przestępczość samochodową. Mężczyźni specjalizowali się w autach francuskich, które były kradzione na terenie Wielkopolski oraz Niemiec. Policjanci odzyskali 3 pojazdy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu zatrzymali pod koniec lutego 2 osoby, zajmujące się kradzieżami i paserstwem pojazdów francuskich marek. Działali na terenie Wielkopolski i Niemiec. Do zatrzymania doszło pod koniec lutego br. Zatrzymani to 32 i 36 latek, mieszkańcy Poznania i Śremu. Podczas realizacji sprawy odzyskano 2 pojazdy marki Renault Koleos o wartości 80 tys. złotych (jeden na terenie pow. śremskiego, drugi w Poznaniu). Po sprawdzeniu okazało się, że obaj mężczyźni byli także poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

Kolejna realizacja to początek kwietnia br. Policjanci na jednej z posesji na poznańskiej Wildzie zlikwidowali „dziuplę” samochodową. Zabezpieczyli tam szereg części samochodowych marki Reanult, pochodzących z aut skradzionych na terenie Niemiec oraz przedmioty służące do kradzieży pojazdów oraz zagłuszania systemów GPS. Na tej posesji odzyskali również Renault Megane warte 40 tys. złotych. Do tej sprawy zatrzymano 2 mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i paserstwa. Także był poszukiwany. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Wobec drugiego z mężczyzn, który usłyszał również zarzut kradzieży z włamaniem, prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe i policyjny dozór.

Mężczyznom za popełnione przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)