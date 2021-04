Ostrowscy policjanci uratowali 18-latka, który chciał skoczyć z wiaduktu Data publikacji 28.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodzi policjanci uratowali 18-latka, który zdecydował się na desperacki krok i chciał skoczyć z wiaduktu. Funkcjonariusze wykorzystali kilka sekund by błyskawicznie ściągnąć chłopaka z barierek. Mężczyzna w ostatniej chwili został uratowany. Trafił pod opiekę lekarzy.

Dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał dramatyczne zgłoszenie o mężczyźnie, który chce skoczyć z wiaduktu. Na miejsce natychmiast pojechali „świeżo upieczeni” policjanci, zalewie od kliku miesięcy pełniący służbę w ostrowskiej komendzie. Na wiadukcie była 51-latka i 18-latek siedzący na barierkach. Kobieta próbowała rozmawiać z mężczyzną jednak ten jedynie powtarzał, że chce sobie odebrać życie.

Początkowo policjanci próbowali nakłonić mężczyznę do zejścia z barierek jednak ten nie reagował. Każda próba podejścia do niego kończyła się groźbą popełnienia dramatycznego kroku. O sytuacji została też powiadomiona straż pożarna i karetka pogotowia. W pewnym momencie mężczyzna odwrócił głowę w kierunku nadjeżdżającego wozu strażackiego, wtedy policjanci wykorzystali te kilka sekund. Szybko podbiegli i chwycili chłopaka, a następnie ściągnęli z barierek. 18-letni mieszkaniec województwa pomorskiego został przewieziony do ostrołęckiego szpitala gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętamy, że z każdej nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji jest wyjście. Jeżeli potrzebujemy pomocy z uwagi na sytuację życiową istnieją instytucje, które oferują w takich przypadkach wsparcie. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie: https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne.

(KWP w Radomiu / mw)