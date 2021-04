Skupowali nielegalne papierosy, potem je sprzedawali Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj mężczyźni, mieszkańcy województw podkarpackiego i śląskiego, zostali zatrzymani przez policjantów z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Są podejrzani o to, że skupowali, magazynowali i sprzedawali papierosy bez polskich znaków akcyzy. Swoim działaniem spowodowali straty Skarbu Państwa przekraczające milion złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie prowadzą nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu śledztwo dotyczące działalności przestępczej osób zajmujących się skupowaniem, przechowywaniem oraz dalszą dystrybucją papierosów produkowanych za granicą i nieposiadających polskich znaków skarbowych akcyzy oraz papierosów pochodzących z nielegalnie działającej fabryki.

Policjanci ustalili tożsamość osób zajmujących się tym procederem, to 41-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego oraz 52-latek ze Śląska. We wtorek zostali zatrzymani.

Śledczy zgromadzili dowody na to, że obaj, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali do obrotu na terenie kraju papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy, co spowodowało uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu akcyzy na kwotę 1.012 tys.złotych.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych. Po przesłuchaniu i złożeniu wyjaśnień podejrzani dobrowolnie poddali się zaproponowanej przez prokuratora karze.

(KWP w Rzeszowie / kp)