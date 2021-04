Chciał uciec przed kontrolą drogową - trafił na policjantkę biegającą w runmageddonie Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy kierowca powinien wiedzieć, że ma obowiązek zatrzymać się do kontroli drogowej. Zlekceważenie polecenia do zatrzymania, skutkuje karami od nałożenia grzywny do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Przekonał się o tym 24-letni motocyklista, który uciekał przed policjantami.

Policjanci z opoczyńskiego ruchu drogowego, 28 kwietnia br., o godz. 18.45, patrolując drogę krajową nr 74 w miejscowości Feliksów zauważyli kierującego motocyklem honda, który na widok oznakowanego radiowozu policji, nagle z impetem skręcił w drogę prowadzącą do miejscowości Kazimierzów. Policjanci, widząc tak niepokojące zachowanie motocyklisty podjęli decyzję o skontrolowaniu kierowcy. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych jechali za kierowcą i wydawali mu polecenia do zatrzymania. Niestety mężczyzna nie reagował, tylko co chwilę oglądał się za siebie i sprawdzał, czy patrol wciąż za nim za nim jedzie. W pewnym momencie mężczyzna porzucił na drodze motocykl i zaczął uciekać pieszo. Jak sam przyznał po zatrzymaniu, nie spodziewał się, że w pościg za nim ruszy opoczyńska policjantka, która po przebiegnięciu kilkuset metrów dogoniła i zatrzymała 24-latka. Mężczyzna nie miał świadomości, że w pościg za nim ruszyła funkcjonariuszka, dla której przebiegnięcie kilkuset metrów, nawet w pełnym umundurowaniu nie stanowi żadnego problemu, ponieważ w czasie wolnym od służby bierze ona udział w półmaratonach, biegach okolicznościowych, a obecnie przygotowuje się do runmageddonu - ekstremalnego biegu z przeszkodami.

Po zatrzymaniu kierowcy szybko okazało się, dlaczego podjął tak nieodpowiedzialną i niebezpieczną decyzję. 24- latek był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma prawie promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo motocykl, którym się poruszał nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz był niezarejestrowany. 24-latek stracił prawo jazdy. Sprawa zostanie skierowana pod ocenę sądu.

Pamiętajmy, zignorowanie nakazu zatrzymania przez policję, niesie za sobą rosnącą skalę surowych konsekwencji prawnych.

(KWP w Łodzi / kp)