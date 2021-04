Internetowi naciągacze czyhają na twoje pieniądze. Bądź ostrożny i nie daj się oszukać Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działający w Internecie stale wymyślają nowe metody wyłudzenia pieniędzy. Przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i podszywają się pod ich właścicieli. Działają jako nieuczciwi sprzedawcy, którzy po otrzymaniu pieniędzy za oferowany produkt nagle znikają, nie wywiązując się z transakcji. Przypominamy o ostrożności! Nie klikajmy w podesłane linki i nie podawajmy swoich danych oraz kodów aktywacyjnych.

W ostatnim czasie na terenie powiatu nowosolskiego odnotowano kilka przestępstw dokonywanych za pomocą portali społecznościowych oraz komunikatorów. Jest to nowy sposób działania oszustów. Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Oszustwa w sieci to poważne zagrożenie dla finansów osób korzystających z internetowych kont bankowych, portali społecznościowych czy skrzynek e-mail. Przypominamy, że pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na każdy nawet najdrobniejszy szczegół. Czasami jest to pojedyncza litera w adresach lub nazwach portali. Jeśli otrzymamy SMS o zaległości i mamy wątpliwości czy tak jest faktycznie skontaktujmy się z usługodawcą przez infolinię i potwierdźmy, że faktycznie mamy jakieś zadłużenie. Podobnie jeśli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę gdzie mamy podać swój numer konta i kod autoryzacji. Nie róbmy tego! Pamiętajmy również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas płatności online a także o tym, że żaden bank nie wysyła do swoich klientów wiadomości z prośbą o podanie haseł lub loginów w celu weryfikacji. Dlatego też korzystając z Internetu należy być czujnym i zachować ostrożność. Przestępcy mogą odebrać nam pieniądze z konta bankowego, a także dokonać kradzieży naszych danych, by następnie posłużyć się nimi do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Kiedy pojawiają się wątpliwości należy skorzystać z bankowej infolinii lub o radę zapytać pracownika banku.

Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. Policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu o kilku ważnych kwestiach:

- Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa zmieniajmy je, nie rzadziej niż zaleca to administrator;

- Pamiętajmy o wylogowaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu jej użytkowania;

- Nie otwierajmy e-maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników;

- Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych;

- Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła;

Przypominamy o ostrożności! To czy jesteśmy bezpieczni w sieci, zależy w dużej mierze od nas samych. Nie wchodźmy w linki, które są wysyłane za pomocą komunikatorów! Weryfikujmy co i kto do nas pisze! Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed utratą pieniędzy. Kodeks karny za oszustwo komputerowe przewiduje odpowiedzialność karną nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)