Poszukiwany chciał uniknąć więzienia - zaatakował policjantów paralizatorem Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 lat więzienia grozi 52-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o czynną napaść na funkcjonariuszy. Poszukiwany listem gończym za wszelką cenę próbował uciec przed Policją. Nie pozwolili mu jednak na to kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Mężczyzna w trakcie zatrzymania był agresywny i zaatakował funkcjonariuszy paralizatorem. Wczoraj usłyszał prokuratorski zarzut.

Wśród wielu różnych czynności policyjnych, które na co dzień wykonują policjanci jest również zatrzymywanie osób poszukiwanych. Tego rodzaju osoby rzadko czekają na funkcjonariuszy w swoich domach. Często celowo ukrywają się, zmieniają miejsca pobytu, aby utrudnić lub wydłużyć wykonanie czynności karnych lub administracyjnych ze swoim udziałem.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie ustalili miejsce przebywania poszukiwanego listem gończym mieszkańca gminy Zabrodzie. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli działania. Zatrzymanie zaplanowano na terenie lasu, gdzie miał przebywać 52-latek. Po zauważeniu mężczyzny, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego, mundurowi przystąpili do jego zatrzymania. Gdy mieszkaniec gminy Zabrodzie zorientował się, że ma do czynienia z funkcjonariuszami zaczął uciekać w głąb lasu. Uciekinier, wiedząc, że ma trafić do więzienia za wszelką cenę nie chciał dać się zatrzymać. Mężczyzna był bardzo agresywny, szarpał się, wyrywał i próbował uderzyć policjantów drewnianym drągiem. Gdy to nie przyniosło zamierzonego skutku wyciągnął z kieszeni ręczny paralizator elektryczny i raził jednego z funkcjonariuszy. Wtedy drugi wykorzystał moment i obezwładnił poszukiwanego agresora.

52-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności. Wczoraj usłyszał prokuratorski zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak na kolejny proces karny oczekiwać będzie w zakładzie karnym, do którego jeszcze dziś zostanie przewieziony.

Dzięki policjantom z Wyszkowa kolejna osoba nie uniknie odbycia wymierzonej przez sąd kary.

(KWP zs. w Radomiu / kp)