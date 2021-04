Motocykliści wyjechali na drogi Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon motocyklowy już trwa. Apelujemy do wszystkich fanów dwóch kółek oraz kierowców samochodów o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Słoneczna aura oraz wyższa temperatura sprawiła, że na drogach pojawili się motocykliści. Liczba użytkowników jednośladów rośnie z dnia na dzień. Przypominamy, że w 2020 r. na drogach województwa kujawsko-pomorskiego życie straciło 11 motocyklistów, a 80 zostało rannych. W tym roku doszło już do 3 wypadków śmiertelnych z udziałem motocyklisty.

Pamiętajmy, że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użytkowników ruchu drogowego. To oni narażeni są na poważniejsze urazy, obrażenia a nawet utratę życia. W momencie zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą, motocyklista ma niewielkie szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń. Pamiętajmy, że oprócz kasku i odpowiedniego kombinezonu ochronnego, nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Jazda motocyklem wymaga od kierujących posiadania odpowiednich uprawnień, umiejętności, ale przede wszystkich zdrowego rozsądku, nieprzeceniania swoich umiejętności i możliwości oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Motocyklisto pamiętaj:

droga publiczna to nie tor wyścigowy,

zawsze dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze,

zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów,

nie wymuszaj pierwszeństwa,

wykazuj się ograniczonym zaufaniem wobec innych kierujących,

zadbaj o odpowiednią odzież.

Apelujemy również do kierowców samochodów, aby pamiętali o jednośladach, zwracali na nich uwagę, częściej zerkali w lusterka, szczególnie przy rozpoczynaniu manewru wyprzedzania innego pojazdu oraz nie zajeżdżali im drogi. Zrozumienie i wzajemny szacunek na drodze to czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dotrzeć do celu.

Pamiętajmy - wzajemny szacunek i wyrozumiałość pomagają na drodze!