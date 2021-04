Mężczyzna, który uderzył pracowników Straży Jasnogórskiej usłyszał zarzuty Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna, który 19 marca 2021 roku na terenie Klasztoru naruszył nietykalność cielesną pracowników Straży Jasnogórskiej sam zgłosił się na Policję po tym, jak rozpoznał się na opublikowanym w mediach nagraniu z monitoringu. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu został objęty policyjnym dozorem i od tej pory będzie musiał regularnie odwiedzać wskazaną jednostkę Policji.

Do zdarzenia doszło 19 marca 2021 roku na terenie Jasnej Góry. Nieznany mężczyzna wszedł na teren Klasztoru nie respektując obowiązku zasłaniania nosa i ust. Zauważony przez pracowników Straży Jasnogórskiej został poproszony o założenie maseczki lub opuszczenie miejsca kultu religijnego.

Mężczyzna nie założył maseczki i spokojnie wyszedł z pracownikami na zewnątrz Kaplicy. Przed budynkiem z zaskoczenia zaatakował pracowników Straży Jasnogórskiej uderzając i szarpiąc ich za odzież. W wyniku szarpaniny jeden z pokrzywdzonych przewrócił się na ziemię.

W poniedziałek częstochowska Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym utrwalony był wizerunek sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej pracowników Straży. Dzięki wzorowej współpracy z mediami nagranie zostało rozpowszechnione, co przyniosło wymierny efekt. W środę 51-letni mieszkaniec Gliwic sam zgłosił się do komisariatu. Policjanci z Częstochowy pojechali do gliwickiej jednostki, gdzie zatrzymali 51-latka, a następnie doprowadzili go do częstochowskiej prokuratury.

Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Wczoraj (28.04.2021 r.) usłyszał 2 zarzuty popełnione w warunkach czynu chuligańskiego – naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracowników Straży Jasnogórskiej. Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Dzisiaj odbyła się rozprawa. Decyzją sądu mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i raz w tygodniu musi się teraz stawiać we wskazanym komisariacie. Grozi mu do 2 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)

