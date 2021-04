Efekty międzynarodowej współpracy. Kolejny poszukiwany ENA zatrzymany w rękach policjantów. Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gubińskiego komisariatu po raz kolejny udowodnili, że osoby ukrywające się przed organami ściągania lub wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarnie. W środę (28 kwietnia) dzięki zaangażowaniu kryminalnych, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania 33-latek został zatrzymany. Sprawę przeciwko mężczyźnie prowadzi policja niemiecka. O ewentualnej ekstradycji podejrzanego zdecyduje Sąd.

Zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, jest jednym z ustawowych zadań Policji. Dlatego też, policjanci podczas prowadzonych czynności prowadzą rozpoznanie w tym zakresie, a także weryfikują każdą zdobytą informację. W środę (28 kwietnia) kryminalni z gubińskiego komisariatu zapukali do drzwi mieszkańca gminy Gubin, który według ich wiedzy, jest poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania przez policję niemiecką. Według ustaleń, 33-latkowi zarzuca się dokonanie przestępstw przeciwko mieniu zagrożonych karą 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W czwartek (29 kwietnia) mieszkaniec powiatu krośnieńskiego zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie z jego udziałem zostaną przeprowadzone dalsze czynności. O ewentualnej ekstradycji podejrzanego zdecyduje sąd.

W ostatnim czasie, jest to kolejne zatrzymanie osoby ukrywającej się przed organami ściągania za którą wydano Europejskiego Nakazu Aresztowania:

Wiele takich spraw znajduje swój szczęśliwy finał dzięki międzynarodowej współpracy. Szybko uzyskiwana i przetwarzana informacja między stroną polską, a niemiecką sprawia, że grupy przestępcze działające w pasie transgranicznym są skutecznie rozbijane. Przykładem na to jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. To bardzo szybko i sprawnie działający kanał informacji, którego doświadczeni funkcjonariusze przekazują uzyskane informacje organom ścigania po obu stronach Odry. Dzięki temu przestępcy bardzo często zatrzymywani są chwilę po przestępstwie. Kolejnym przykładem jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, które prowadząc czynności międzynarodowe przekazuje informacje odpowiednim wydziałom komend wojewódzkich. Takie działania są bardzo skuteczne.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

