Umieszczał na murach wulgarne słowa pod adresem policjanta i naruszył nietykalność interweniujących funkcjonariuszy Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 35-latka, który z zemsty na policjancie w różnych miejscach Ząbkowic Śląskich umieścił wulgarne napisy pod jego adresem. Ponadto, mężczyzna przy zatrzymaniu naruszył nietykalność interweniujących policjantów, znieważył ich oraz próbował wywrzeć wpływ na czynności podjęte przez funkcjonariuszy. Podejrzany był także poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Przypomnijmy, że za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (27 kwietnia br.) policjanci zauważyli, że w kilku miejscach na terenie Ząbkowic Śląskich, na murach ktoś zamieścił wulgarne napisy łącząc je z nazwiskiem policjanta. Funkcjonariusze ustalili, że mógł to zrobić mieszkaniec Ząbkowic Śląskich, który był w przeszłości karany, a czynności z nim wykonywał wówczas ten funkcjonariusz.

Już następnego dnia policjanci z Wydziału Kryminalnego zauważyli wytypowanego mężczyznę. Podczas zatrzymania, 35-latek był wulgarny, agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Policjanci musieli użyć siły i środków przymusu bezpośredniego, aby zatrzymać mężczyznę. Został on przewieziony do zakładu karnego, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innych przestępstw.

Podejrzanemu za teraz popełnione przestępstwa może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie ma przyzwolenia na znieważanie, naruszanie nietykalności policjantów oraz próby ich zastraszania. Każdy, kto będzie podnosił rękę na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego obowiązków będzie odpowiadał za to karnie przed sądem.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film Umieszczał na murach wulgarne słowa pod adresem policjanta i naruszył nietykalność interweniujących funkcjonariuszy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Umieszczał na murach wulgarne słowa pod adresem policjanta i naruszył nietykalność interweniujących funkcjonariuszy (format mp4 - rozmiar 12.23 MB)