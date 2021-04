Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 53-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna w swoim ogródku utrzymywał łącznie 13 zwierząt w tym m.in. konie, kuce, psy, a nawet świnię wietnamską. Były one zaniedbane, wychudzone i brudne. Śledczy z miejscowej komendy wspólnie ze służbami weterynaryjnymi wkroczyli na teren jego posesji i interwencyjnie odebrali część zwierząt. Wkrótce rudzianin może stracić pozostałych podopiecznych, jeśli nie zapewni im odpowiednich warunków bytowania.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację, że na jednym z ogródków w Świętochłowicach mogą znajdować się zaniedbane zwierzęta. Stróże prawa natychmiast wkroczyli do akcji. Na miejsce przybyły również służby weterynaryjne oraz przedstawiciel świętochłowickiego Urzędu Miejskiego. Kiedy śledczy weszli na teren posesji, ich przypuszczenia się potwierdziły. Okazało się, że przebywające tam zwierzęta domowe utrzymywane są w fatalnych warunkach. Były one brudne i wygłodzone, a część z nich nawet odwodniona i w stanie nieleczonej choroby.

Wśród 13 zwierząt na terenie gospodarstwa hodowane były m.in. konie, kuce, psy, a nawet świnia wietnamska. Ogiery i kuce utrzymywane były w zbyt ciasnych pomieszczeniach bez dostępu do światła i wody. Wypuszczane były na grząski padok ogrodzony blachą i drutem. Warunki, w jakich przebywały, stanowiły dla nich poważne zagrożenie. Z kolei kojce dla psów były brudne i zaniedbane tak jak same czworonogi. Właściciel nie zadbał nawet o budy, by mogły się schronić przed działaniem warunków atmosferycznych. Ponadto rudzianin hodował także młodą świnię wietnamską, którą dokarmiał psią karmą. Zwierze miało otwartą ranę szyi, którą właściciel próbował leczyć samodzielnie.

Decyzją służb weterynaryjnych 53-latkowi zostały interwencyjnie odebrane 4 kuce oraz świnia, bowiem ich stan oraz warunki, w jakich przebywały, zagrażały ich życiu i zdrowiu. Zwierzęta trafiły do jednego z gospodarstw na terenie śląska, prowadzonego przez fundację. Właściciel zrzekł się podopiecznych. Pozostałe zwierzęta zostały na miejscu, jednak mieszkaniec Rudy Śląskiej musi się liczyć również z ich utratą. Służby weterynaryjne w odniesieniu do nich będą wnioskowały do włodarzy miasta o ich czasowe odebranie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, a jeśli właściciel w dalszym ciągu nie zapewni zwierzętom odpowiednich warunków, wówczas zostanie skierowany wniosek o całkowite ich odebranie. Ponadto mężczyzna został ukarany przez pracowników katowickiego Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego mandatami karnymi m.in. za brak aktualnych szczepień psów oraz brak wymaganych dokumentów dla koni.

Policjanci przeprowadzili czynności procesowe, w których trakcie zabezpieczono niezbędne dla postępowania dowody. Za znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa właścicielowi grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna wkrótce odpowie przez sądem.

(KWP w Katowicach / kp)