Ślubowali na sztandar KWP w Katowicach Data publikacji 29.04.2021 Szeregi śląskiego garnizonu Policji zasiliło 47 nowych policjantów i 6 policjantek. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, ich ślubowania odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni i mają skromniejszy charakter. Dzisiaj, w siedzibie śląskiej Policji, rotę ślubowania złożyło 12 nowych mundurowych, którzy zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Niebawem rozpoczną oni służbę w katowickim oddziale oraz bielskim i częstochowskim pododdziale prewencji Policji.

Nowi mundurowi zostali przyjęci do służby 20 kwietnia. Ślubowanie od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości udział wzięli również trzej bezpośredni przełożeni nowo przyjętych policjantów: Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie podinsp. Andrzej Nowak oraz Zastępca Dowódcy Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej nadkom. Piotr Drozdowski. Nowi policjanci ślubowali na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił trębacz z policyjnej orkiestry katowickiej komendy wojewódzkiej. Dowódcą uroczystości był podkom. Adam Kuś z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. W wydarzeniu wzięli także udział Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Marcin Budzich, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. sztab. Michał Szczęśniak i policyjny kapelan ks. Joachim Gondro.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn pogratulował nowym policjantom przejścia przez gęste sito doboru w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że jest to służba wymagająca wielu wyrzeczeń, w którą wstępuje się całą rodziną. Służba zobowiązująca do tego, aby strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom oraz pełnić ją godnie z najwyższą powagą. Zaznaczył również, że policjant zawsze musi obiektywnie wykonywać swoje obowiązki w oparciu o przepisy prawa, które już wkrótce poznają w policyjnej szkole. Szef śląskich mundurowych życzył nowym policjantom powodzenia na ścieżce kariery zawodowej, satysfakcji ze swojej profesji i zawsze bezpiecznego powrotu ze służby do swoich domów.

Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Nowi stróże prawa, którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości, zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pełniąc służbę w:

Oddziale Prewencji Policji w Katowicach,

Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bialsku-Białej,

Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie.

Ślubowania pozostałych policjantów odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni i również, z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, mają skromniejszy charakter.

(KWP w Katowicach / mw)