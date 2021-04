Nie ma zgody na zniesławianie i znieważanie policjantów. Po fali agresji i hejtu w sieci, kroki prawne Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z krzywdzącymi komentarzami i hejtem w mediach społecznościowych, opierających się na jednostronnym i niepełnym opisie sytuacji przekazanej przez osobę nieobecną na miejscu interwencji, policjanci zbierają materiał dowodowy, by rozpocząć kroki prawne w związku ze znieważaniem i zniesławianiem policjanta, który zgodnie z przepisami przeprowadził interwencję. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z mieszkań, którego mimo żądań zgłaszającego, nie chciały opuścić trzy osoby. Dwie z nich wyszły przed przyjazdem policjantów, natomiast 51-latek znany witnickim policjantom z innych interwencji, nie wykonywał poleceń mundurowych i kategorycznie odmówił opuszczenia cudzego mieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego.

Policjanci zapowiadają kroki prawne wobec osób, które w mediach społecznościowych znieważają i grożą policjantom. Hejt i agresja w stronę funkcjonariuszy pojawiły się pod postem, w którym osoba niebędąca świadkiem interwencji, w ogóle nie podaje jej szczegółów. Policjanci podejmujący interwencję, zgodnie z obowiązującymi przepisami użyli środków przymusu bezpośredniego, ponieważ osoba wobec której reagowali, nie wykonywała poleceń wydanych przez mundurowych.

W niedzielę (25 kwietnia) około godziny 11 do jednego z mieszkań w Witnicy zostali wezwani policjanci, bo zgłaszający nie mógł zmusić do opuszczenia mieszkania niechcianych gości. Trzy osoby spożywały alkohol i pomimo żądań nie stosowały się do wezwań. Mężczyzna był zmuszony poprosić o interwencję funkcjonariuszy Policji. Jeszcze przed przyjazdem patrolu, dwie osoby opuściły mieszkanie . Jeden z mężczyzn nie chciał wyjść mimo tego, że mieszkająca tam osoba stanowczo tego żądała. 51-latek znany policjantom z innych interwencji, twierdził, że ma jeszcze alkohol. Policjanci przekonywali, by wyszedł z domu, ale mężczyzna nie chciał wykonywać ich poleceń i był agresywny. W związku z obowiązującymi przepisami, by wyegzekwować wymagane prawem zachowania, zgodnie z wydanym poleceniem, policjanci zdecydowali o użyciu środków przymusu bezpośredniego, w tym przypadku pałki służbowej. Dopiero to spowodowało, że mężczyzna opuścił mieszkanie. Po zakończonej interwencji został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, który przyjął kwitując odbiór podpisem.

Wstawianie przez osobą niebędąca świadkiem interwencji, prowokującej wiadomości w mediach społecznościowych i brak faktycznego i rzetelnego opisu sytuacji jest krzywdzące dla policjantów, którzy interweniowali w sposób zgodny z prawem. Funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy w związku z podejrzeniem znieważenia i zniesławienia policjanta, które pojawiły się w sieci. Publikowane są zdjęcia, pojawiają się komentarze nawołujące do agresji. Czynności wyjaśniające prowadzone są także przez policjantów zespołu kontroli. W celu bezstronnej oceny działań funkcjonariuszy, zebrany materiał z przeprowadzonej interwencji zostanie przekazany również prokuraturze.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim