Ponad setka nowych policjantów na Warmii i Mazurach Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie ponad stu nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie wyjątkowe ze względu na okoliczności, ponieważ odbywające się niestety wciąż w okresie pandemii, ale również ze względu na tak dużą liczbę nowych policjantów przyjętych do służby. Proces rekrutacyjny wciąż trwa, a do zapełnienia pozostaje coraz mniej wolnych miejsc dla chętnych, do podjęcia służby w Policji na Warmii i Mazurach.

To kolejne ślubowanie, które niestety odbyło się bez zaproszonych gości oraz członków rodzin i bliskich funkcjonariuszy. Wszystko za sprawą wciąż doskwierającej nam wszystkim pandemii. A było to ślubowanie wyjątkowe ze względu na tak dużą liczbę nowych policjantów, którzy w obecności swojego szefa - nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – przysięgali w czwartek (29.04.2021) „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów

To drugie w tym roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Pierwsze odbyło się w styczniu i wtedy również liczba ślubujących była duża. Tym razem jeszcze bardziej wzrosła. W wyniku zakończonego kolejnego procesu rekrutacji, do służby wstąpiło 105 policjantów (w tym gronie 12 kobiet). Wkrótce rozpoczną szkolenie zawodowe w szkołach policji, a po jego pozytywnym zakończeniu, wrócą do jednostek w regionie. Nowi policjanci zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie (22), KMP w Olsztynie (23), KMP w Elblągu (15) KPP w Piszu (6), KPP w Szczytnie (6), KPP w Ostródzie (4), KPP w Kętrzynie (4), KPP w Bartoszycach (3), KPP w Braniewie (3), KPP w Ełku (3), KPP w Giżycku (3), KPP w Nidzicy (3), KPP w Olecku (3), KPP w Gołdapi (2), KPP w Lidzbarku Warmińskim (2), KPP w Działdowie (1), KPP w Mrągowie (1) i KPP w Węgorzewie (1).

Kolejne przyjęcie nowych policjantów do służby planowane jest w lipcu. Proces rekrutacji do Policji wciąż trwa. Obecnie pracownicy Sekcji Doboru KWP w Olsztynie opracowują około 150 złożonych aplikacji. Do obsadzenia pozostało 65 wolnych etatów (a więc zaledwie 1,7 % całego dostępnego stanu etatowego w garnizonie warmińsko-mazurskim).

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z warunkami rekrutacji.

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

(tm)