Policjanci uratowali mężczyznę Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla wszystkich policjantów priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia. Funkcjonariusze nowotomyskiej komendy 28 kwietnia br. wykazali się czujnością i uratowali 36-letniego mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo.

Asp. Paweł Feiffer wspólnie z sierż. Aleksandrą Napierałą z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu 28 kwietnia br., pełnili służbę na terenie miasta i gminy Zbąszyń. Podczas kontroli statycznej w miejscowości Chrośnica zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło w policjantach podejrzenie, że dzieje się coś złego. Mężczyzna zachowywał się nienaturalnie, był nerwowy oraz unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami, a z oczu płynęły mu łzy.

Policjanci WRD KPP Nowy Tomyśl rozpoczęli rozmowę z 36-latkiem. W trakcie prowadzonej konwersacji w pewnym momencie mężczyzna zamilkł i spojrzał w kierunku zamykających się rogatek kolejowych na pobliskim przejeździe. To zachowanie wzbudziło w funkcjonariuszach zaniepokojenie, co przełożyło się na baczną obserwację jego osoby. W momencie, gdy do zamkniętego przejazdu kolejowego zbliżał się rozpędzony pociąg relacji Zbąszynek – Poznań. Mężczyzna nagle zaczął biec w kierunku nadjeżdżającej lokomotywy.

Funkcjonariusze widząc zachowanie 36-latka błyskawicznie zareagowali. Policjanci złapali mężczyznę tuż przed torowiskiem i natychmiast zaprowadzili go w bezpieczne miejsce, gdzie czekali na przybycie załogi karetki pogotowia.

