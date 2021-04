83 nowo przyjętych funkcjonariuszy zasiliło szeregi dolnośląskiej Policji Data publikacji 29.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny już raz w tym roku szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowo przyjęci funkcjonariusze. Tym razem stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o 83 policjantów, w tym 25 kobiet. Ślubowanie młodych adeptów sztuki policyjnej przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym i ze względu na panującą pandemię odbywało się w jednostkach terenowych, do których funkcjonariusze zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. W stolicy Dolnego Śląska podczas uroczystości ślubowania, która odbyła się 29 kwietnia br., miało również miejsce inne podniosłe wydarzenie. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wyróżnił 17 dolnośląskich stróżów prawa wzorowo pełniącym służbę na rzecz bezpieczeństwa, wręczając im odznaczenia „Zasłużony Policjant”.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi kolejnych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania w jednostkach terenowych wypowiedziało 75 policjantów, w tym 25 kobiet. W stolicy Dolnego Śląska ceremonia odbyła się na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza i połączona została z uroczystym odznaczeniem dolnośląskich funkcjonariuszy wzorowo pełniących służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Praca dająca wiele satysfakcji, stabilne zatrudnienie, a także oferująca możliwość rozwijania się - to tylko kilka aspektów charakteryzujących służbę w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wynosi blisko 3880 zł „na rękę”. Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Bogata oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

O tych bezdyskusyjnych walorach służby w niebieskim mundurze już wkrótce będą mogli się przekonać nowo przyjęci policjanci, którzy 29 kwietnia br. w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego wypowiedzieli słowa roty, składając uroczyste ślubowanie. Podczas tej uroczystości szef dolnośląskiego garnizonu wręczył również odznaczenia „Zasłużony Policjant” 17 funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom, którzy zostali uhonorowani za długoletnią służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia :

27 maja 2021 r.

13 lipca 2021 r.

15 września 2021 r.

3 listopada 2021 r.

30 grudnia 2021 r.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Chcesz zostać policjantem? Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu