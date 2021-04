Policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 28-letniego mieszkańca gminy Leżajsk. Mężczyzna, po kłótni z żoną, powiedział jej, że chce popełnić samobójstwo, po czym odjechał samochodem w nieznanym kierunku. Policjanci odnaleźli go po kilku godzinach. 28-latek trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

Wczoraj (29.04.2021) około godz. 20.00, dyżurny z leżajskiej jednostki odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który po kłótni z żoną, zagroził, że targnie się na swoje życie, wsiadł do samochodu i odjechał w nieznanym kierunki. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 28-letniego mieszkańca gminy Leżajsk. Sprawdzono teren przylegający do miejsca zamieszkania, pobliskie lasy i pola. Następnie działania funkcjonariuszy skierowane zostały na sąsiednie miejscowości. Mundurowi skrupulatnie sprawdzali wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia mężczyzny.

Około godz. 23.00, dyżurny przyjął zgłoszenie, że w miejscowości Dąbrowica, po ogrodzie prywatnej posesji chodzi obca osoba. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającą kobietę oraz nieznanego jej mężczyznę.

Funkcjonariusze wylegitymowali go. Okazało się, że to poszukiwany 28-latek. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Nie był w stanie wyjaśnić, jak trafił na posesję zgłaszającej. Policjanci wezwali karetkę pogotowia ratunkowego, która przewiozła go do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / kp)