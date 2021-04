Charytatywne serce czeka na Twoje nakrętki! #POMAGAJMY Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przy Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu stanęło wielkie metalowe serce służące do zbierania plastikowych nakrętek, dzięki którym można będzie pozyskać fundusze na rzecz osób potrzebujących. Kształt pojemnika nie jest przypadkowy, odzwierciedla on bowiem chęć niesienia pomocy innym. Dzięki takiej formie nie tylko niesiemy pomoc, ale i dbamy o środowisko, ponieważ zebrane plastikowe nakrętki zostaną poddane recyklingowi.

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu inspektor Paweł Rynkiewicz oraz władze gminy Międzyrzecz na czele z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem wspólnie połączyli siły, by nieść pomoc osobą najbardziej potrzebującym. Dzięki zebranym nakrętkom będzie można pozyskać fundusze na leczenie czy rehabilitację osób niepełnosprawnych. Aktualna sytuacja pandemiczna w kraju nie ułatwia dostępu do osób wymagających wsparcia, jednakże dzielnicowi pełniący służbę na podległych rewirach służbowych doskonale znają potrzeby i problemy swoich podopiecznych i zawsze służą pomocą. Hasło "Pomagamy i Chronimy" towarzyszy każdemu funkcjonariuszowi od początku wstąpienia w szeregi Policji, co odzwierciedla się chociażby w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez funkcjonariuszy. Policjanci od dłuższego czasu pomagają zbierając plastikowe nakrętki i przekazując je na cele charytatywne. Te zebrane przy siedzibie międzyrzeckiej Policji zostaną przekazane organizatorom akcji dobroczynnych na rzecz chorych dzieci. Międzyrzeccy policjanci zachęcają do wspólnego zapełniania serca nakrętkami.

Pomagajmy razem!

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu