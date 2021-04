Na ratunek rannej zwierzynie Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Kamieńsku interweniowali w związku z informacją o znalezieniu na terenie jednej z posesji rannej sarny. Ponieważ miejsce to znajduje się w okolicy ruchliwych dróg akcja ratunkowa wymagała szczególnej ostrożności.

29 kwietnia 2021 roku około godziny 14.30 policjanci z komisariatu w Kamieńsku dotrali na teren jednej z posesji w centrum miasta gdzie znaleziona została ranna sarna. Miała okaleczoną racicę i kulejąc poruszała sie na 3 nogach. Zwierzę było przestraszone i płochliwe. Z uwagi na to, że miejsce znajdowało się w pobliżu drogi krajowej nr 1, akcja wymagała szczególnej ostrozności aby sarna nie wybiegła na drogę. Wezwano lekarza weterynarii. Funkcjonariusze dalej działali juz zgodnie z jego instrukcjami. Zwierzę zostało złapane i dzięki wsparciu Urzędu Miasta po podaniu środka usypiającego przewiezione do Leśnego Ośrodka Rehabiliotacji Dzikich Zwierząt w powiecie piotrkowskim. Jesteśmy pewni, że pod opieką weterynaryjną szybko wróci do swojego środowiska naturalnego.

(KWP w Łodzi / mw)