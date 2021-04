Uderzenie w złodziei katalizatorów Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże katalizatorów. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli katalizatory, elementy układów wydechowych, tablice rejestracyjne pojazdów, dowody osobiste i paszporty na różne nazwiska, narzędzia mogące służyć do wycinania katalizatorów oraz kilkanaście tysięcy złotych w gotówce. Wszystko to wykorzystywane było do popełniania przestępstw. Ponadto na terenie posesji jednego z mężczyzn znaleziono narkotyki, kradziony sprzęt ogrodniczy oraz liczne umowy z punktami skupu złomu. Dodatkowo mężczyzna tuż przed zatrzymaniem poruszał się autem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W ostatnim czasie ostrołęccy policjanci odebrali kilka zgłoszeń dotyczących kradzieży katalizatorów z zaparkowanych na terenie Ostrołęki i powiatu pojazdów. Ostatnie tego rodzaju zgłoszenie odnotowano w miniony czwartek kilka minut przed godziną 2.00 w nocy. Natomiast 19 kwietnia br. zgłoszona została kradzież katalizatorów z dwóch pojazdów z terenu Łysych. Właściciele tych aut oszacowali szkody na kilka tys. zł.

Kryminalni z ostrołęckiej komendy rozpoczęli działania zmierzające na zatrzymanie sprawców tych przestępstw. Policjanci kilkanaście godzin na dobę prowadzili żmudne, ale konieczne ustalenia. Krok po kroku skrupulatnie weryfikowali każdą zdobytą informację. Ich determinacja i ciężka praca po kilkudniowych działaniach przyniosła oczekiwany efekt. Poczynione przez nich ustalenia wskazywały, że jeden ze sprawców najprawdopodobniej pochodzi z województwa podlaskiego, kolejne czynności to potwierdziły.

Zatrzymanie wytypowanego mężczyzny zostało zaplanowane na środowe popołudnie na terenie Białegostoku. 39-letni mieszkaniec woj. podlaskiego był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. W wyniku przeszukania jego posesji ostrołęccy kryminalni zabezpieczyli sześć wyciętych elementów układów wydechowych, były to tzw. puszki katalizatorów samochodowych oraz kradziony sprzęt ogrodniczy. Ponadto na terenie posesji mundurowi znaleźli narkotyki. Jednak to nie wszystko, mężczyzna posiadał dowody osobiste oraz paszporty na różne nazwiska oraz tablice rejestracyjne od pojazdów, które prawdopodobnie wykorzystywane były do popełnienia przestępstw. Dodatkowo tuż przed zatrzymaniem 39-latek poruszał się autem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został on zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Równolegle policjanci pracowali przy sprawie kradzieży katalizatora z audi, która miała miejsce w nocy z 27 na 28 kwietnia w Ostrołęce. W tym przypadku również działania policjantów kryminalnych w połączeniu z dobrym rozpoznaniem terenu doprowadziły do zatrzymania 40- letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa.

Na posesji mężczyzny policjanci zabezpieczyli wycięte 4 katalizatory oraz 2 elementy układu wydechowego. Ponadto mundurowi na poczet przyszłych kar zabezpieczyli w jego domu kilkanaście tys. zł w gotówce.

Dzięki współpracy prokuratorów oraz ostrołęckich policjantów przygotowany został materiał dowodowy pozwalający obydwu mężczyznom na przedstawienie zarzutów.

Na obecną chwilę młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut kradzieży i złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, natomiast straszy kradzieży i usiłowania kradzieży.

Sprawy będą miały dalszy ciąg ze względu na ich rozwojowy charakter.

(KWP zs. w Radomiu / kp)