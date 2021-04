Odpowie za kradzież samochodu Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej w Łodzi na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zarzuty kradzieży z włamaniem 35-letniemu mieszkańcowi podłódzkiej miejscowości. W przeszłości był już notowany, obecnie grozi mu kara do 10 lat więzienia.

27 kwietnia 2021 roku kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pojechali do Konstantynowa, aby sprawdzić swoje ustalenia. Według ich wiedzy na terenie jednej z opuszczonych firm mogły być przechowywane pojazdy pochodzące z przestępstwa. Po wstępnej weryfikacji wytypowali jedną z posesji, gdzie w blaszanym garażu znaleźli skradziony kilkanaście dni wcześniej w Łodzi samochód. Podejrzewając, że w miejscu przechowywania wartego 130 tysięcy złotych citroena mogą pojawić się sprawcy kradzieży, objęli teren dyskretną obserwacją. W pewnej chwili zauważyli mężczyznę wbiegającego na teren posesji i znikającego w obserwowanym garażu. Zabezpieczając ewentualne drogi ucieczki, weszli do środka i zatrzymali kompletnie zaskoczonego 35-latka, który siedział już w skradzionym citroenie. Wezwana na miejsce ekipa dochodzeniowo-śledcza z Pabianic przy udziale technika kryminalistyki przeprowadziła oględziny. Sprawa wraz z zatrzymanym trafiła do kryminalnych z Łodzi, którzy zajęli się gromadzeniem dowodów pozwalających na przedstawienie zatrzymanemu 35-latkowi zarzutów. Podejrzany ma bogatą przeszłość kryminalną, teraz odpowie za kradzież z włamaniem, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Został objęty dozorem policyjnym. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową łódzkiej komendy miejskiej.

(KWP w Łodzi / mw)