Zabrał saszetkę z 30 kluczami z zakrystii, bo myślał, że to pieniądze

Policjanci z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież skórzanej saszetki z kluczami do pomieszczeń gospodarczych i sakralnych z zakrystii jednego z kościołów na warszawskim Mokotowie. Mężczyzna wcześniej korzystał z pomocy duchownych, którzy kupowali mu leki, żywność oraz inne niezbędne rzeczy, ale to najwyraźniej nie było to dla niego wystarczające. Zabrał saszetkę, ponieważ był przekonany, że były tam pieniądze. Rozczarowany niefartem podejrzany trafił do policyjnego aresztu, po czym usłyszał zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.