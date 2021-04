Wyprzedzanie ciężarówki na wzniesieniu Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca ciężarówki zlekceważył przepisy ruchu drogowego i wyprzedzał innego tira na wzniesieniu. Nie wiedział jednak, że jego manewr nagrywa kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w gminie Sztabin. Okazało się, że za kierownicą mana siedział 40-letni obywatel Białorusi, który został ukarany wysokim mandatem karnymi.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed codziennie patrolują niebezpieczne odcinki dróg krajowych przebiegających przez województwo podlaskie. Do takich tras należy odcinek pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. I właśnie na tej drodze kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała niebezpieczne manewry kierowcy mana. Do tego zdarzenia doszło, w minionym tygodniu, w rejonie miejscowości Podcisówek. Na nagraniu widać jak samochód ciężarowy wyprzedza innego tira na wzniesieniu i dojeżdża aż do jego wierzchołka. Jednak to nie wszystkie wykroczenia jakie popełnił nieodpowiedzialny kierowca. W trakcie tego manewru zlekceważył również linię podwójnie ciągłą a także powierzchnię wyłączoną z ruchu. Chwilę później policjanci zatrzymali ciężarówkę do kontroli drogowej. Okazało się, że za jej kierownicą siedział 40-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna został ukarany mandatem karnymi w wysokości 1000 złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

Opis filmu: Widok na drogę wieczorową porą, po której jadą pojazdy ciężarowe. Na górze i dole ekranu widać dane dotyczące nagrania, między innymi datę, godzinę, prędkość. Na nagraniu widać jak jeden pojazd ciężarowy wyprzedza inną ciężarówkę. Kontynuuje ten manewr dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. W dalszej części nagrania widać ja wyprzedzający pojazd zjeżdża na prawy pas tuż przed jadący w tym samym kierunku pojazd. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.22 MB)