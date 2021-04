Policjant na urlopie rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant wydziału dochodzeniowo- śledczego z Komisariatu IV Policji w Gdańsku, który przebywał na urlopie, podczas pobytu w sklepie rozpoznał 51-letniego mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa oszustwa. Nie wahając się, przebywający poza służbą funkcjonariusz zatrzymał podejrzanego. Jak się okazało, za mężczyzną wydano między innymi dziesięć zarządzeń o poszukiwaniu w celu ustalenia miejsca pobytu oraz nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. Dzięki czujności mundurowego i podjętej przez niego interwencji w czasie wolnym, 51- latek najbliższe miesiące spędzi w więziennej celi. Usłyszał też zarzuty kradzieży dowodu osobistego, za co grożą mu kolejne dwa lata więzienia.

Wczoraj po południu (29.04.2021 r.) policjant z wydziału dochodzeniowo- śledczego komisariatu na Oliwie w sklepie, w którym robił zakupy, zauważył 51-latka z Gdańska. Funkcjonariusz wiedział, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, za przestępstwa oszustwa. Pomimo faktu, że policjant był na urlopie wypoczynkowym, natychmiast podjął interwencję i zatrzymał 50-latka. Na miejsce zostali wezwani kryminalni, którzy przewieźli mężczyznę do policyjnego aresztu.

W trakcie przeszukania zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli przy nim skradziony dowód osobisty, należący do 52-letniej gdańszczanki.

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że za mieszkańcem Gdańska zostało wydanych dziesięć zarządzeń o poszukiwaniu w celu ustalenia miejsca pobytu, do spraw oszustw, o których popełnienie mężczyzna jest podejrzany przez kilka prokuratur rejonowych na terenie kraju. Proceder przestępczy 51-latka polegał na tym, że na portalu internetowym wystawiał do sprzedaży sprzęt elektroniczny. Po otrzymaniu pieniędzy za te przedmioty nie wywiązywał się z umowy i nie wysyłał towaru, za który zapłacili kupujący. Dodatkowo 51-latek jest poszukiwany operacyjnie do dwóch spraw kradzieży. Sąd w Braniewie wydał też nakaz doprowadzenia mężczyzny do zakładu karnego, celem odbycia 10-miesięcznej kary pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa. Zanim 51-latek zgodnie z poleceniem sądu trafił do więzienia, usłyszał zarzuty za kradzież dokumentu. Za to przestępstwo grożą mu kolejne dwa lata więzienia.

(KWP w Gdańsku / kp)