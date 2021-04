44-latek poszukiwany ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymany Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP Gdańsku w ścisłej współpracy z wydziałem do walki z cyberprzestępczością tej samej jednostki oraz z norweskimi organami ścigania namierzyli i zatrzymali 44-letniego mężczyznę poszukiwanego ENA. Mężczyzna podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami oraz o ich produkcję. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Zgodnie z norweskim prawem grozi mu kara 21 lat więzienia, w najbliższym czasie zapadnie decyzja o jego ekstradycji.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzili poszukiwania za 44-letnim mężczyzną. Podejrzany był poszukiwany przez norweską Policję za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępczością narkotykową na terenie Norwegii. Dzięki ścisłej współpracy z policjantami z Biura Współpracy Międzynarodowej komendy głównej, kryminalni z Gdańska zdobyli informację, o tym, że poszukiwany przez nich mężczyzna jest podejrzany również o obrót narkotykami i produkcję 4,5 kg. amfetaminy.

Poszukiwany przez policjantów 44-latek często zmieniał miejsca pobytu. Policyjne ustalenia wskazywały również na to, że mężczyzna przebywał na terenie różnych województw, ukrywając się tam przed organami ściągania. Mężczyzna był bardzo ostrożny i nieufny wobec obcych. Ostatecznie kryminalni z komendy wojewódzkiej przy współpracy policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej ustalili miejsce w powiecie puckim, domek letniskowy, w którym mógł przebywać. Tam też doszło do jego zatrzymania.

Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, ale nie stawiał oporu. 44-latek został doprowadzony do prokuratury, a sąd na wniosek prokuratora zdecydował, że mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Według norweskiego prawa zatrzymanemu grozi kara 21 lat więzienia. W najbliższym czasie zapadnie decyzja o jego ekstradycji. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

(KWP w Gdańsku / mw)