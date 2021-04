Podziękowania dla złotoryjskiego policjanta Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wpłynęły podziękowania dla funkcjonariusza pionu kryminalnego. Policjant pomógł rodzinie z dzieckiem, którzy w celach turystycznych przyjechali do powiatu złotoryjskiego. W wyniku prawdopodobnie nieudolnej próby kradzieży katalizatora, układ wydechowy auta, którym przyjechała rodzina, został zdewastowany. Dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu funkcjonariusza, rodzina mogła bezpiecznie wrócić do domu.

Sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu. Rodzina z dzieckiem przyjechała do powiatu złotoryjskiego w celach turystycznych. Swój samochód zaparkowali na poboczu polnej drogi. W pewnym momencie, podczas powrotu do auta, nastąpiło pogorszenie warunków atmosferycznych. Spadł deszcz ze śniegiem. Rodzina w przemoczonych ubraniach dobiegła do samochodu i wtedy okazało się, że auto jest niesprawne. W wyniku prawdopodobnie nieudolnej próby kradzieży katalizatora, jego układ wydechowy został zdewastowany.

Sprawa została zgłoszona na Policję, jednak rodzina miała problem z powrotem do domu. Na miejsce przyjechał złotoryjski funkcjonariusz, który pomimo bardzo złych warunków pogodowych, pomógł pokrzywdzonym naprawić auto, dzięki czemu rodzina mogła bezpiecznie wrócić do domu.

Do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wpłynęły podziękowania mężczyzny. Opisuje on całą sytuację, a przede wszystkim dziękuje policjantowi za jego nieocenioną pomoc, czas i poświęcenie w ekstremalnych warunkach. „Pan policjant pomógł nam w śniegodeszczu i błocie doprowadzić auto do możliwości samodzielnego dojechania do miejsca naszego zamieszkania. Jego pomoc była nieoceniona. Serdecznie dziękuję (…) za czas i poświęcenie w tych ekstremalnych warunkach”- pisze w podziękowaniach mężczyzna. Takie słowa dla każdego policjanta są bardzo miłe i stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby i niesienia pomocy.

(KWP we Wrocławiu / mw)