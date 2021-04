Zbierając nakrętki wspomogli 4-letnią Michalinkę Data publikacji 30.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W niespełna miesiąc policjanci i pracownicy łukowskiej Komendy Policji „zapełnili” serce plastikowymi nakrętkami, które przekazali rodzicom 4-latki. Po ich recyklingu, dzięki otrzymanym w ten sposób środkom finansowym będzie można wspomóc leczenie i rehabilitację małej dziewczynki.

Dzięki przychylności i wsparciu jednej z lokalnych firm, a także zaangażowaniu łukowskich policjantów, na początku kwietnia przed budynkiem Komendy Policji stanęło wielkie czerwone serce. Serce jako symbol otwartości na bezinteresowną pomoc innym ma zachęcać nie tylko do proekologicznej postawy, ale przede wszystkim do wspomagania potrzebujących dzieci.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że środki finansowe, które przekazywane są potrzebującym, można pozyskać dzięki plastikowym nakrętkom. Dla jednych jest ona zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocną dłonią w drodze do lepszego życia. Jaką wartość mają plastikowe nakrętki, wiedzą o tym policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W niespełna miesiąc „zapełnili” oni serce plastikowymi nakrętkami.

Wczoraj, zebrane w tak krótkim czasie nakrętki zostały przekazane rodzicom 4-letniej Michalinki z Łukowa. Plastikowe nakrętki trafią wkrótce do firmy zajmującej się recyklingiem. Dzięki otrzymanym w ten sposób środkom finansowym rodzice dziewczynki będą mogli wspomóc rehabilitację i leczenie córeczki, będą mogli spełnić jej marzenia.

Oczywiście mundurowi nie poprzestaną na jednej akcji i w dalszym ciągu kontynuować będą swoje działania, sukcesywnie zbierając i przekazując potrzebującym zebrane nakrętki.

Zachęcamy wszystkich do tego, by nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, a zbierać je i wrzucać do stojących nie tylko przy łukowskiej komendzie serc.

aspirant sztabowy Marcin Józwika