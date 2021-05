Służby mundurowe z pomocą dla 4-letniego Jasia Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego. Wspólnie z funkcjonariuszami z Zakładu Karnego w Krzywańcu zorganizowali zbiórkę nakrętek, które trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą 4-letniemu chłopcu w walce z chorobą. „Wkręć się i Ty! Przynieś nakrętki do komendy i pomóż Jasiowi cieszyć się kolorami wiosny.

Nowosolscy policjanci systematycznie włączają się w akcje charytatywne organizowane dla osób chorych i potrzebujących. Kolejny raz zorganizowali zbiórkę nakrętek dla Jasia. 4-letni chłopczyk choruje na trakcyjne odwarstwienie siatkówki lewego oka, silny astygmatyzm i postępującą wadę prawego oka. Jedynym sposobem ratowania wzroku jest intensywna i ciągła rehabilitacja. Niestety jest ona bardzo kosztowna. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie policjantów walka z chorobą będzie łatwiejsza i pomoże zatrzymać jej skutki. Przyłączamy się również do apelu „Jasiu, nie oddamy Cię ciemności”.

Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Jaką wartość mają plastikowe nakrętki doskonale wiedzą policjanci i mieszkańcy powiatu nowosolskiego, którzy systematycznie przynosili do komendy nakrętki. W akcję zaangażowali się także funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Krzywańcu, którzy również przywieźli do Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli ogromną ilość nakrętek.

W piątek (30 kwietnia) służby przekazały Jasiowi worki i kartony po brzegi wypełnione nakrętkami i planują już kolejną zbiórkę. Zadowolony Jasio wyjechał z komendy z kolejną „porcją” nakrętek. Zadowolony chłopczyk cieszył się, że mógł zobaczyć prawdziwy policyjny motocykl i wcielić się w rolę policjanta, siedząc w radiowozie z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi oraz w rolę funkcjonariusza zakładu karnego, dumnie siedząc w czapce służby więziennej. W podziękowaniu mundurowi mogli podziwiać bezcenny uśmiech Jasia. Na zakończenie spotkania chłopczyk otrzymał z rąk sierżant Anny Bednarczyk i sierżanta sztabowego Sławomira Karpiuka z Zakładu Karnego w Krzywańcu misia, którego własnoręcznie wykonali osadzeni. Funkcjonariusze nie przestają pomagać! W przedsięwzięcie zaangażować się mogą wszyscy. Osoby, które chciałby pomóc proszone są o kontakt z rzecznikiem prasowym nowosolskiej jednostki - sierżant sztabowym Justyną Sęczkowską pod numerem 690 106 192. Nakrętki można przynieść do komendy w każdy dzień.

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.71 MB)